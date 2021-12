Éloge de la patience : la quête de la panthère des neiges

Quelque part sur un plateau tibétain, il fait - 25 °C à 4 500 m d'altitude, un homme immortalise des moments de pure beauté. Il s'appelle Vincent Munier, un photographe en quête de la très discrète panthère des neiges. À ses côtés, l'écrivain Sylvain Tesson apprend l'affût. De cette aventure, il tirera un livre, couronné du prix Renaudot. "J'ai toujours voyagé beaucoup avec une certaine rapidité. Je suis favorable à la poursuite de la vitesse. J'aime tailler la route, j'aime le vent, et là, tout d'un coup, il fallait que je me reforme entièrement pour apprendre à attendre", témoigne l'écrivain. Des semaines d'observation et une panthère qui n'apparaîtra peut-être jamais. Qu'importe, l'affût est un art de vivre. "L'affût, c'est l'éloge de la patience, de ralentir, de se poser et de s'émerveiller des animaux près de chez nous, pas obligatoirement la panthère. Inconsciemment, tout le monde a besoin de se nourrir de cette beauté, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul", explique le photographe animalier. Dans le silence, un monde insoupçonné se dévoile et parfois, le miracle se produit. "Quand on plonge les yeux dans les yeux d'une panthère, on voit qu'en fait au fond, nous avons hérité d'un monde sauvage ou naturel qui est une marqueterie de fragilité et d'harmonie, mais nous n'avons pas su être les héritiers dignes de ce qui nous avait été légué", affirme Sylvain Tesson. Braconnage, réchauffement climatique, habitat dégradé, la panthère des neiges est en voie d'extinction. TF1 | Reportage S. De Vaissière, W. Wuillemin