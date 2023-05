Élus agressés : ils témoignent de leur quotidien

Plougrescant, une petite commune des Côtes-d'Armor, est encore sous le choc. Lundi dernier, Anne-Françoise Piedallu, la maire, a frôlé le pire. Quelqu'un s'est introduit dans son garage pour saboter les freins de sa voiture. Elle est encore sonnée et pense que c'est un acte criminel. L'élue a porté plainte contre X. Une enquête a été ouverte. Les habitants sont en colère. Dans l'Hexagone, un maire sur trois est aujourd'hui victime de menaces ou d'injures. Récemment, la mairie de Longeville-sur-Mer en Vendée a été prise pour cible par des tirs de fusil. En 2022, plus de 1 500 plaintes ont été déposées. Dans cette salle, dans la vidéo en tête de cet article, presque tous les élus ont été victimes d'agression. C'est d'ailleurs l'un des thèmes majeurs du Congrès des maires ruraux ce samedi après-midi. Ces derniers sont pris pour cible pour des problèmes locaux, des conflits de stationnement ou de voisinage. Or, s'en prendre à un élu est une circonstance aggravante selon le code pénal. Mais aujourd'hui, la protection est jugée insuffisante pour Cédric Szabo, directeur de l'association des maires ruraux de France (AMRF). Comment stopper une vague de démission, plus de 890 en trois ans ? Dans le Finistère, la commune de Tréogat est désormais administrée par la préfecture car le maire avait démissionné en janvier dernier. L'enjeu est d'éviter une désertion des élus locaux. Lors des dernières élections municipales, un maire sortant sur deux ne s'était pas représenté. Le gouvernement dit qu'il va se pencher sérieusement sur ce phénomène. TF1 | Reportage H. Despatureaux, C. Ebrel, M. Rio, L. Attal