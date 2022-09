Élysée : l'incontournable des Journées du patrimoine

La découverte commence par les jardins de l’Élysée. L’occasion d’emblée d’une photo souvenir pour les visiteurs, arrivés tôt ce samedi matin. Quelques mètres plus loin, à l’entrée des salons, on découvre le bureau de la Première dame. Partout se mêlent décors d’époque et mobiliers contemporains, jusqu’à l’étage où nous poursuivons la visite. Direction l’incontournable du palais : le bureau du président. Chacun se projette, s’accroche parfois à un détail, comme dans la salle du Conseil des ministres. "J’aime bien le fait qu’ils doivent éteindre leur téléphone avant d’entrer en réunion", nous confie un visiteur. Dans la salle des fêtes, autre ambiance. Ici, pour l’occasion, sont présentés les métiers d’art. Argentiers, restaurateurs… tous travaillent à la préservation de ce patrimoine. Notre visite se termine sur une touche historique : une expérience immersive. Pour célébrer les 300 ans de l’édifice, profitez vous aussi de ces quelques images d’époque reconstituées : le palais et les Champs-Élysées en 1722. TF1 | Reportage C. Colin, D. Salmon, M. Derre