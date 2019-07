Élysée : une vie de Première dame

Contrairement à la présidence de la République, la Première dame n'a pas dépassé son budget en 2018. Avec 279 000 euros par an, Brigitte Macron coûte moins cher que les anciennes Premières dames. Depuis deux ans, elle occupe l'aile ouest du palais. Entourée de plusieurs collaborateurs, elle a par exemple reçu près de 20 000 lettres cette même année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.