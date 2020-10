Emballage à moitié plein : une pratique courante des industriels

La taille des emballages est parfois trompeuse par rapport au volume réel de leurs contenus. Il suffit de les découper pour le savoir. Une astuce marketing dont nous sommes tous victimes quand nous faisons nos courses. Les associations de consommateurs ont donc lancé une vaste étude. Mais cette pratique est légale et très largement pratiquée par les industriels. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.