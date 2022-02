Embauches : l’aéronautique remet les gaz

C’est non, sans une certaine satisfaction que Cyril Gallou nous fait faire le tour de ses locaux. Ce sous-traitant fabrique des écrous pour les moteurs d’avion. Obligé d’avoir recours au chômage partiel pendant la pandémie, toutes les équipes sont désormais de retour de 6 heures à 21 heures. Un secteur en plein rebond. Illustré notamment par les commandes records de Rafale, de Falcon chez Dassault ou par le succès d’Airbus. l’avionneur européen prévoit de livrer deux avions par jour cette année 2022 et même d’embaucher directement 6 000 personnes dans le monde. Grâce à des modèles entièrement nouveaux, l’entreprise a su se démarquer de son concurrent américain Boeing. Et cela se traduit aussi dans les bénéfices. Records pour Airbus avec plus de 4 milliards d’euros. Là où Boeing, à l’inverse, a perdu une somme presque équivalente. Pour autant, les entreprises du secteur restent prudentes. Cet autre sous-traitant a vu son chiffre d’affaires divisé par deux pendant la crise. La société cherche actuellement en France à recruter 36 personnes. T F1 | Reportage A. Tassin, M. Chaize, A. Hanout