Embouteillage dans l'espace : les astronomes perturbés

Dès que le soir tombe, Yannick Le Garrec se rend au fond de son jardin dans son petit observatoire personnel. Ce passionné d'astronomie a déjà vu passer des vols de satellites. Lors d'un séjour dans les Pyrénées, il en a même photographié. De 1957 à 2019, on envoyait en moyenne 150 satellites par an dans l'espace. Depuis 2019, on en envoie 1 500 par an, dix fois plus. Résultat : il y a embouteillage en orbite et cela commence à poser des problèmes aux astronomes. Sur ces photos prises par de grands télescopes, toutes les traînées que l'on voit à l'image sont des satellites. Et cela ne va pas s'arranger, car dans les cinq ans qui viennent, ce seront des dizaines de milliers d'objets qui seront envoyés. Ils s'ajouteront aux milliers de satellites inertes, car trop vieux, en panne, ou à court de carburants. L'Union astronomique a alerté l'ONU, il devient urgent de nettoyer l'orbite terrestre. Ces débris doivent donc impérativement redescendre vers l'atmosphère pour y brûler. Sinon, ils risquent de se transformer en projectiles, qui peuvent devenir dangereux. Mais pour cela, il faut que soit créé une sorte de gendarme de l'espace, qui fera respecter les procédures, pour éviter de polluer l'espace comme nous avons déjà pollué la Terre. TF1 | Reportage C. Chapel, D. Bordier, O. Cresta