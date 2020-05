Émeutes aux États-Unis : des mesures pour éviter le chaos

Alors que les États-Unis savourent l'exploit de la fusée SpaceX, le pays doit aussi faire face à la vague de violences qui ne se calme pas. Bien au contraire, la ville de Minneapolis a connu sa cinquième émeute, la nuit du samedi. Mais, les manifestations anti-racistes ont aussi rassemblé des milliers de personnes à New York, à Atlanta, à Los Angeles. Plusieurs grandes villes ont d'ailleurs décrété des couvre-feux avec une riposte des forces de l'ordre qui, elles aussi, sont montées d'un cran.