Émeutes aux États-Unis : les raisons de la colère

Alton Sterling, Michael Brown, Ezell Ford, ou encore Freddie Gray, ... Les scènes où les afro-américains sont abattus par des membres des forces de l'ordre font régulièrement la Une des médias américains. Les responsables de leur mort ne sont presque jamais arrêtés et encore moins condamnés. C'est l'accumulation de tous ces scandales qui poussent aujourd'hui les manifestants dans les rues des États-Unis. Dernière en date, l'interpellation au cours de laquelle George Floyd meurt étouffé.