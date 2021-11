Emeutes en Guadeloupe : comment apaiser la colère ?

Peu après minuit, ils sont une trentaine à piller ce petit centre commercial dans la commune de Lamentin. Résultat : cinq boutiques entièrement vandalisées. D’après les commerçants, les casseurs ont volé ici de l’alcool, là, des téléphones, dans ce magasin, de outils de bricolage, dans ce bar, des jeux à gratter et des cigarettes. Sur ces images tournés par un habitant, ces jeunes hommes rentrent chez eux avec leur butin. Et le matin encore, certains profitent des dégradations pour se servir. Cette nuit, les forces de l’ordre ont encore essuyé des tirs d'armes à feu. Un policier et un pompier ont été blessés. Et ce poste de police a été saccagé. Au total, policiers et gendarmes ont interpellé 38 personnes. Dans la journée, pas de violences, mais des barrages routiers qui exaspèrent certains habitants. Autre conséquence de ces blocages : l'hôpital est plus difficile à rejoindre. Ce qui complique la prise en charge des clients. Des services hospitaliers perturbés et des agents communaux sans cesse occupés à la même tâche : dégager des routes qu’ils avaient pourtant déblayées la veille. T F1 | Reportage Y. Hentgen, J.M. d’Abreu, A. Lebranchu