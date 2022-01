Emeutes en Guadeloupe : le procureur dénonce le racket

Durant plusieurs semaines, discrètement, les enquêteurs ont surveillé, observé les groupes d’émeutiers et écouté leurs portables. Ils ont vite compris que les scènes d’émeutes violentes n’étaient pas toutes liées à la contestation de l’obligation vaccinale. Deux gangs étaient à la manœuvre avec toujours le même mode opératoire : monter des barrages, semer la panique, tirer sur les forces de l’ordre y compris à balles réelles et piller des petits commerces. L’objectif de ces gangs étaient de créer le chaos pour ensuite racketter les entreprises, les grandes chaînes commerciales. Patrick Desjardins, le procureur, donne des détails : “l’un des objectifs de cette bande organisée était de commettre des extorsions de fonds au préjudice de grands groupes (...) de façon à obtenir des sommes d'argent en échange de la promesse de ne pas attaquer les commerces dont ils avaient la responsabilité.” Les négociations entre ces gangs et des groupes commerciaux portaient sur des millions d’euros, mais le plus troublant, c’est que les émeutiers avaient un complice policier qui appartenait, justement, à l’unité de surveillance et d’intervention. Il aurait fourni aux bandes des renseignements importants sur ses collègues. Des collègues très étonnés, actuellement. Depuis vendredi, le policier est en détention provisoire. Huit personnes sont déjà mises en examen dans ce dossier. Mais les enquêteurs s’intéressent aussi à des associations, créées par ces mêmes bandes organisées en vue de négocier avec l’État. Leur objectif était bien sûr de récupérer des subventions. T F1 | Reportage L. Boudoul, J.M. d'Abreu