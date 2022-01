Emeutes en Guadeloupe : le soupçon du racket

Ces scènes d'émeutes violentes avec des tirs à balles réelles contre les forces de l'ordre avec des pillages de magasins étaient-elles toutes liées à la contestation de l'obligation vaccinale ? On peut en douter sérieusement. Durant plusieurs semaines, les enquêteurs, discrètement, ont observé et surveillé des groupes d'émeutiers ainsi que des bandes qui tenaient des barrages et écoutaient leur téléphone portable. Ils ont ensuite obtenu des renseignements saisissants. Certains émeutiers avaient plutôt le profil de racketteurs qui agissaient en bande organisée avec le même mode opératoire. Le procureur Patrick Desjardins donne des détails : "l'un des objectifs de cette bande organisée était de commettre des extorsions de fonds". La couverture était donc la bataille idéologique, mais le but était l'enrichissement. Les émeutiers avaient des complices, notamment un policier qui serait à l'origine de nombreuses opérations. Son rôle : donner des informations confidentielles aux gangs. Il a été placé en détention provisoire. A ce stade de l'enquête, huit personnes ont déjà été mises en examen. TF1 | Reportage L. Boudoul, S. Mourava