Émile, 2 ans et demi : disparition inquiétante

Voici le visage d'Emile, deux ans et demi. Lorsque ses parents ont transmis ces photos, ils ont décrit un enfant souriant, curieux et téméraire. Il était 17 heures samedi, lorsque sa grand-mère l'a vu pour la dernière fois jouer dans le jardin, le portail ouvert. Une demi-heure plus tard, elle revient voir l'enfant, mais il a disparu. Le petit garçon passait ses vacances chez ses grands-parents au Vernet. Cette commune des Alpes-Maritimes est entourée de sentiers de randonnée, dangereux pour un enfant qui commence tout juste à marcher. "On est tous très inquiets. Plus le temps passe, plus l'angoisse prend le pas sur l'inquiétude. C'est un village de montagne, vous le savez, donc il y a une solidarité qui s'est faite naturellement et spontanément entre les habitants. Actuellement, il y a plus de 100 bénévoles, encadrés par la gendarmerie et par les sapeurs-pompiers, qui font leur recherche aujourd'hui au village", explique François Balique, maire (SE) de Le Vernet. Une enquête pour disparition inquiétante vient d'être ouverte. TF1 | Reportage D. De Araujo, M. Belot, C. Maciejewski