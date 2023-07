Émile : les zones d'ombre de sa disparition

Quatre-vingt-dix-sept hectares ont été fouillés minutieusement par les gendarmes et des dizaines de volontaires, et malheureusement aucune trace du petit Émile, dont la disparition reste une énigme. Quelles sont les zones d'ombre ? Seule certitude, Émile a été aperçu pour la dernière fois par deux voisins qui l'ont vu sortir de la maison de ses grands-parents à 17 heures 15, le 8 juillet. Les gendarmes cherchent à savoir comment le petit garçon a pu échapper à la surveillance de ses grands-parents. Comment travaillent les enquêteurs ? Le ratissage étant désormais terminé, l'enquête est passée dans une deuxième phase plus technique. Par exemple, ils relèvent les infractions routières au moment de la disparition. S'il s'agit d'un enlèvement, le suspect a peut-être commis un excès de vitesse en prenant la fuite. Les gendarmes s'appuient également sur les antennes-relais pour identifier tous les téléphones qui ont borné dans le secteur et la liste des numéros sera ensuite comparée à des fichiers différents. Peut-on espérer des résultats rapides ? L'analyse de toutes ces données représente un travail titanesque, mais les gendarmes vont s'appuyer sur le dispositif Anacrim, un logiciel très puissant utilisé dans beaucoup d'affaires criminelles. Son objectif est de mettre en lumière les incohérences d'emploi du temps ou les contradictions entre différents témoignages. TF1 | Reportage A. Bourdarias, M. Bajac, H. Massiot