Émission de carbone : la France est-elle un bon élève ?

Selon François Lenglet, "la France a toutes les apparences du bon élève". En 30 ans, alors que notre production a progressé de 60%, nos émissions de CO2 par habitant ont baissé de 30%. Ce qui fait de l'Hexagone l'un des pays les plus propres de la planète juste derrière l'Europe du nord et la Suisse. À l'origine de cette performance, il y a l'énergie nucléaire qui fournit une électricité décarbonée aux Français. Il y a aussi le climat tempéré qui nous permet de moins chauffer que d'autres pays moins bien classés, comme le Canada. Et surtout, "nous avons délocalisé massivement nos usines d'automobiles, de textiles, d'électroménagers qui émettaient du carbone", souligne le spécialiste économie de TF1. En 30 ans, la part de notre industrie dans notre économie est passée de 18% à 10%. Une chute plus marquée qu'ailleurs. "En bonne logique, il faudrait donc ajouter aux émissions françaises toutes celles des produits que nous importons de Chine ou de Pologne, fabriqués avec du charbon très polluant. Ainsi corrigé, le bilan français n'est plus si brillant, nous avons délocalisé la pollution en délocalisant nos usines", ajoute-t-il. TF1 | F. Lenglet