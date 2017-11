Emmanuel Macron a annoncé son plan pour lutter contre les violences faites aux femmes

Emmanuel Macron a annoncé ce samedi son plan pour l'égalité homme-femme, grande cause de son quinquennat. Des mesures concernant l'éducation et le changement profond de mentalité vont être mises en œuvre. Pour le président, la priorité est de mettre fin à la violence et d'accompagner les victimes. Quelles sont les grandes lignes de ce plan ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.