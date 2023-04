Emmanuel Macron à la rencontre des Français

L’objectif prioritaire, c'est tenter de construire l’après-réforme des retraites. Et en ce moment, au gouvernement, certains mots comptent triples, comme “apaise”, mais aussi “accélérer”, pour mettre en place de nouvelles réformes et tourner la page. Ce week-end, dans sa résidence de la Lanterne, Emmanuel Macron a consulté. Avant son allocution à 20 heures ce lundi. Il recevra dans l’après-midi Élisabeth Borne, plusieurs ministres et les chefs de la majorité. Le président envisage-t-il un changement de gouvernement ? Certains plaident pour, mais ce n’est pas sûr selon François Bayrou, qui lui parle régulièrement. Alors, qu’attendre de sa prise de parole ? Des annonces sur une future loi travail, dans laquelle serait intégré le CDI et l’index senior censuré par le Conseil constitutionnel. Mais aussi des mesures sur les bas-salaires et l’usure au travail. Autre priorité : l’écologie, avec le développement de l’industrie verte et l’école, pour plus de mixité. TF1 | Reportage M. Chantrait, P. Bazerque