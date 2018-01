Emmanuel Macron a promis une hausse du budget de la Défense

Emmanuel Macron a présenté ce vendredi ses voeux aux Armées à Toulon. Une occasion pour le président de promettre 1,8 milliard d'euros supplémentaires aux militaires pour 2018. Et il a confirmé que le budget de la Défense atteindrait bien 2% du PIB à la fin du quinquennat. Autre promesse de campagne, le service national universel "sera mené à son terme", a par ailleurs assuré le chef de l'Etat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.