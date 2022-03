Emmanuel Macron a-t-il plus baissé les impôts que prévu ?

Défendant son bilan, Emmanuel Macron s’est vanté cette semaine d’avoir plus baissé les impôts que prévu. C’est vrai et cela s’explique par la baisse imprévue des impôts de production et l'annulation de la taxe sur les carburants. Le président a aussi supprimé l'ISF et la taxe d’habitation. À quoi il faut ajouter la défiscalisation des heures supplémentaires et l'augmentation de la prime d'activité. En 2017, le candidat En Marche promettait 21 milliards d'euros de baisses d'impôts et il les a en fait réduit de 50 milliards. Mais tous les Français n'en ont pas profité selon l'Institut des politiques publiques. Les grands gagnants sont les classes moyennes et les ménages les plus riches. Les plus modestes n'ont tiré quasi aucun profit de ces politiques. Autre limite : tout cela s'est fait aussi au prix d'une hausse spectaculaire de la dette publique. On est passé de 2 252 milliards d'euros de dette début 2017 à 2834 milliards fin 2021. Soit 582 milliards d'euros en plus. Le "quoi qu'il en coûte" de la crise sanitaire l'explique en grande partie. Mais toutes ces baisses d'impôts ont aussi évidemment joué. TF1 | B. Dard