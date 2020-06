Emmanuel Macron a-t-il répondu au malaise des policiers ?

Emmanuel Macron a exprimé "le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation" aux policiers et aux gendarmes qui assurent "l'ordre républicain". "Ils sont exposés à des risques quotidiens en notre nom", a insisté le chef de l'État lors de son allocution télévisée. Un premier pas vers la réconciliation, mais jugé insuffisant. "La phrase est un peu courte pour un sujet aussi important que celui des policiers et gendarmes qui ont été injustement attaqués", a réagi Stanislas Gaudon, délégué général du syndicat Alliance police nationale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.