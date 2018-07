Emmanuel Macron à Versailles : un congrès pour quoi faire ?

À quoi sert le congrès organisé par Emmanuel Macron le 9 juillet prochain à Versailles ? Cette question a été souvent posée ces derniers jours par les parlementaires opposants au chef de l'État. D'ailleurs, certains à droite comme à gauche ont décidé de le boycotter. Et pour cause, ils sont ulcérés par cette posture jugée trop solennelle. De plus, ce rendez-vous agace jusque dans le camp du président de la République. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.