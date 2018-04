Emmanuel Macron/Angela Merkel : Donald Trump a fait son choix

Donald Trump a reçu Emmanuel Macron et Angela Merkel avec un traitement ostensiblement différent. En effet, le président américain a déroulé le tapis rouge et mis les petits plats dans les grands durant la visite de trois jours de son homologue français. La chancelière allemande, quant à elle, n'a eu droit qu'à un entretien de deux heures et demis ainsi qu'une austère conférence de presse. Mais qui parviendra à faire fléchir le locataire de la Maison Blanche sur les dossiers brûlant du moment ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.