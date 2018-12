Emmanuel Macron : comment arrêter le spiral de la violence ?

Après les violences du 1er décembre, beaucoup ont attendu une réponse politique de la part d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a pourtant gardé le silence. Il s'est rendu à Paris afin de constater les dégâts des violences de samedi. Il a aussi demandé Édouard Philippe de recevoir les chefs de groupes politiques et de partis, ainsi que des représentants de "gilets jaunes". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.