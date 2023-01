Emmanuel Macron au chevet du monde de la santé : un accueil mitigé

Dans la rue hier encore, les soignants demandaient une revalorisation de la consultation, de 25 à 50 euros. À la place, le président de la République annonce seulement un coup de pouce, pour ceux qui prendront plus de patients ou qui assurent des gardes de nuit. Cela est impossible, selon le généraliste Dr Arnaud Saada. "On fait déjà entre 60 et 65 heures déclarées par semaine, comment voulez-vous qu'on rajoute encore des horaires", lance-t-il. Pour alléger la charge de travail des médecins, le président de la République préconise aussi de s'appuyer sur les infirmiers, les sages-femmes et les pharmaciens, pour vacciner, faire de la téléconsultation ou renouveler des ordonnances. Autre moyen de gagner du temps médical, serait de déléguer la paperasse à des assistants médicaux, dans les cabinets en ville, mais aussi à l'hôpital, sans préciser pour l'instant qui les paiera. À l'hôpital de Thionville, 54 infirmiers se sont mis en arrêt maladie pour surmenage en début de semaine. À l'hôpital d’Évreux, il en manque 45. Emmanuel Macron s'interroge ce matin s’il faudrait abandonner les 35 heures, pour permettre aux soignants d'avoir des emplois du temps plus simples. TF1 | Reportage J. de Francqueville, G. Gruber, D. Piereschi