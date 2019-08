Emmanuel Macron au G7 : sa déclaration aux Français

Emmanuel Macron s'est adressé aux Français ce 24 août 2019, à l'occasion du sommet du G7 à Biarritz. À quelques heures de recevoir les chefs d'Etat et de gouvernement dans cette petite ville de la Côte basque, le chef d'Etat a notamment tenu à expliquer les enjeux de cet événement à portée internationale. Les grands conflits, l'économie mondiale et la lutte contre les inégalités sont autant de dossiers brûlants au menu des discussions. Le président de la République prévoit de faire un bilan de ce sommet le 26 août, mais en attendant, découvrez son intervention en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.