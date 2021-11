Emmanuel Macron / Boris Johnson : le bras de fer continue

Pas un regard, pas un geste de complicité. Lorsqu’ils posent ce dimanche matin devant la fontaine des amoureux, Boris Johnson et Emmanuel Macron prennent bien soin de montrer qu’ils sont en désaccord. Une heure plus tard, leur entretien s'est déroulé, loin des caméras. Une rencontre en tête à tête, sans traducteurs, d’une petite demi-heure seulement. Et à l'issue : pas de fumée blanche. “Sur la pêche, je voudrais vous dire que notre position n’a pas changé”. Pour l’instant, c’est donc le statu quo. La France réclame toujours des licences supplémentaires pour que ses pêcheurs puissent se rendre dans les eaux britanniques et menace d’empêcher les navires britanniques d’entrer en France, ce mardi 2 novembre. Emmanuel Macron assure avoir proposé une méthode pour chercher un accord rapidement. “La balle est dans leur camp. Si les Britanniques ne font aucun mouvement, de manière évidente, les mesures qui sont prévues à partir du 2 novembre devront se mettre en place. Nous ne pouvons pas ne pas répondre et ne pas défendre nos pêcheurs”. Boris Johnson demande à la France de retirer ces mesures de rétorsion et menace de répliquer. Les deux pays n’ont plus que 24 heures pour trouver un accord.