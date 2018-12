Emmanuel Macron : les défis de 2019

Est-ce l'heure du changement pour Emmanuel Macron ? Après une pause de quelques jours, le chef de l'État est de retour à Paris ce dimanche soir, à la veille des traditionnels vœux du 31 décembre. Mais au terme d'une année particulièrement agitée, parviendra-t-il à trouver les mots que les Français attendent ? Et quel défi le président devra-t-il relever en 2019 ? Peut-il encore mener ses réformes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.