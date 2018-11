Emmanuel Macron et Donald Trump désamorcent la polémique sur l'armée européenne

Donald Trump est à Paris ce week-end pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. À peine arrivé, le président américain a fait déjà beaucoup parler de lui. Vendredi soir, il a commencé par tancer le président français sur Twitter. Au cœur de cette nouvelle polémique : la volonté de la France de créer une armée européenne. Les deux hommes se sont vus ce midi à l'Élysée. Et officiellement, il n'y a plus aucun problème. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.