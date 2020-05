Emmanuel Macron face aux soignants à la Salpêtrière

Une explication vive a eu lieu ce matin entre des infirmières de la Pitié-Salpêtrière et Emmanuel Macron. Elles ont interpellé le chef de l'État sur le désespoir à l'hôpital. Une situation qui dure depuis longtemps et pas seulement depuis l'épidémie du coronavirus. Pour les rassurer, le président de la République a reconnu "une erreur de stratégie ces deux dernières années". Il a aussi promis "une revalorisation des salaires des soignants".