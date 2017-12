Emmanuel Macron fête ses 40 ans à Chambord et s'offre une polémique

Emmanuel Macron, qui aura quarante ans jeudi 21 décembre 2017, a décidé de passer le week-end en famille dans un gîte avec vue sur le château de Chambord. La famille présidentielle a loué une salle au château à titre privé. De quoi allumer un début de polémique. Puisque le château de Chambord et son domaine ont été le théâtre de grandes parties de chasse et de fêtes sous Louis XIV. Il s'agit d'un déplacement "sur les deniers personnels du président de la République", a fait savoir les services de l'Élysée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.