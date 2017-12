Emmanuel Macron fête ses 40 ans au château de Chambord

Emmanuel Macron a choisi le château de Chambord pour fêter ses 40 ans ce samedi 16 décembre 2017. À l'instar de Jean-Luc Mélenchon, certains ont critiqué ce choix et y voient déjà un symbole. Pour faire taire la rumeur, un communiqué de l'Élysée affirme qu'il s'agit d'un déplacement "sur les deniers personnels du président de la République". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.