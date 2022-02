Emmanuel Macron inaugure le Salon de l'agriculture et veut rassurer

À six semaines de l'élection présidentielle, cela aurait dû être la visite des records du temps passé sur place. L'inauguration du Salon de l'agriculture cette année ne ressemble à aucune autre. Accaparé par la crise ukrainienne, Emmanuel Macron n'y est resté que 2h sur place. Pas de déambulations dans les allées comme à l'accoutumée, mais un message a adressé aux agriculteurs. "Cette guerre durera", prévient le chef de l'État. "L'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables" sur le monde agricole et ses filières. En effet, les sanctions prises contre la Russie auront un impact direct sur les prix et l'approvisionnement en matières premières. Les professionnels sont inquiets. "Quand on sait la capacité à produire qu'avait l'Ukraine, 4ème exportateur mondial de blé, ça peut amener à ce qu'on se pose beaucoup de questions". Un plan devrait être présenté cette semaine pour sécuriser au maximum leur revenu. TF1 | Reportage M. Chantrait, A. Tassin, T. Bruck; E. Fourny, N. Mariel