Emmanuel Macron : l'isolement en marche ?

Le second tour des élections municipales aura lieu dans un mois. Les partis qualifiés doivent déposer leur liste au plus tard mardi prochain. Et La République en Marche n'avait pas besoin de psychodrame qui vient de se jouer à Lyon. Gérard Collomb, marcheur de la première heure, s'est allié à la droite pour contrer les écologistes. Cela n'a pas plu à la majorité présidentielle, qui est déjà plus fractionnée que jamais.