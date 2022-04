Emmanuel Macron / Marine Le Pen : duel à couteaux tirés

Pour convaincre, à chacun sa stratégie, à chacun son image. Meeting devant 4 000 militants, selon les organisateurs, pour Emmanuel Macron à Marseille. Dans une commune d'Eure-et-Loire, campagne de proximité pour Marine Le Pen. Vue sur le Vieux Port et la Bonne Mère pour le président candidat. Dans sa ville de cœur, ville populaire et multiculturelle, Emmanuel Macron attaque son adversaire, dès les premières minutes. à boulets rouges sur Marine Le Pen. Opération séduction, en revanche, en direction des électeurs de gauche. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête, dimanche dernier. Emmanuel Macron promet un prochain mandat repeint en vert. À 700 kilomètres de là, la contre-programmation. Deuxième marché en deux jours pour Marine Le Pen qui joue la carte de la ruralité. Dans cette commune de 4 000 habitants, Marine Le Pen a fait 37% des voix au premier tour. Les seuls électeurs macronies se sont finalement ces militants qu’elle salue. À une semaine du second tour, le front anti-Le Pen s’amplifie. Dans une tribune des artistes comme Fabrice Luchini, Murielle Robin ou Yannick Noah appellent à voter pour le président sortant. Aller en région, multiplier les petits déplacements dans les campagnes, Marine Le Pen compte poursuivre cette stratégie jusqu’au 24 avril. T F1 | Reportage A. Etchevery, B. Augey, S. Bougriou