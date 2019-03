Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ensemble pour rendre hommage aux résistants

Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy ont passé la journée du dimanche ensemble. Les deux hommes ont pris le même avion ce matin pour se rendre sur le plateau des Glières, dans les Alpes, où 124 résistants furent tués il y a 75 ans. Des commémorations qui ont duré jusqu'en milieu d'après-midi. Cette cérémonie d'hommage a été aussi l'occasion de passer quelques messages politiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.