Emmanuel Macron : "Nous maintiendrons nos troupes aux côtés des Irakiens"

Comme en Afghanistan, les Américains ont prévu de retirer leurs troupes combattantes d'Irak. Qu'est-ce que cela veut dire pour la France ? "Pour ce qui est de la France, nous avons en effet des soldats qui sont engagés, nos forces spéciales, depuis le début dans ces opérations. Je veux leur rendre hommage parce qu'elles font un combat courageux, parce que nous avons perdu des femmes et des hommes dans ce combat, et parce que c'est à la fois l'honneur de la France et notre sécurité", a déclaré Emmanuel Macron. "Nous les maintiendrons aussi longtemps que les forces terroristes seront là, et aussi longtemps que les Irakiennes et les Irakiens nous le demanderont. Si les Américains décidaient de totalement se retirer, alors nous ne serions pas dépendants de cette décision et nous pourrions totalement maintenir nos troupes aux côtés des Irakiens", a poursuivi chef de l'État. Est-ce que les craintes d'attentat en France sont toujours présentes et à un haut niveau ? "Le risque zéro n'existe pas en la matière. C'est pourquoi il nous faut toujours être dans la vigilance", a répondu le président de la République. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.