Emmanuel Macron : opération séduction aux Antilles

À Saint-Martin, un an après le passage de l'ouragan Irma, les habitants attendaient de pied ferme Emmanuel Macron. Accusé parfois de faire preuve d'arrogance, le président fait tout pour remodeler son image. En effet, il avait pris le temps de les rencontrer. Une visite qui ressemblait notamment à une opération de reconquête, alors que sa cote de popularité est au plus bas.