Emmanuel Macron : première sortie des vacances

À Bormes-les-Mimosas, lors de sa première sortie publique, Emmanuel Macron a voulu calmer le jeu avec Donald Trump. Tout près du fort de Brégançon où le président de la République passe ses vacances, sa première sortie publique est également une occasion d'échanges avec les habitants et les journalistes.