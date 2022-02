Emmanuel Macron profite-t-il des deniers publics pour faire campagne, comme l'accuse Christian Jacob ?

C'est vrai qu'Emmanuel Macron multiplie les déplacements. Mais cela est strictement encadré par le code électoral et en particulier par une décision du Conseil constitutionnel de juillet 2013. Que disent ces textes ? D'abord, la date à laquelle le candidat a déclaré sa candidature n'est pas de nature à priver de leur éventuel caractère électoral les dépenses intervenues antérieurement à cette déclaration. En clair, qu'Emmanuel Macron se soit déclaré ou pas, ça ne change rien. Depuis le 1er juillet 2021, la commission des comptes scrute tous ses déplacements qui pourraient être imputés comme des dépenses de campagne. Ensuite, pour qu'un déplacement présidentiel soit comptabilisé dans la campagne, il faut qu'il ait un caractère manifestement électoral avec quatre critères stricts : une implication sur place du parti politique en l'occurrence la LaREM , la présence sur place de militants de son parti, des locaux spécialement aménagés et des moyens de communication inhabituels comme des tracts par exemple. Bref, une fois déclaré candidat, Emmanuel Macron aura l'obligation d'intégrer dans ses comptes de campagne ses déplacements à caractère électoral qu'il a faits en tant que président. Sinon, la commission nationale le fera et les rembourser. C'est déjà arrivé à Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle de 2012. Alors qu'il était président mais pas encore candidat, il avait organisé des déplacements à caractère électoral mais qu'il n'avait pas intégré dans ses comptes notamment une réunion publique à Toulon le 1er décembre 2011. Un déplacement qui avait fait hurler l'opposition à l'époque et qui avait coûté 153 000 euros. Des dépenses qu'il avait dû rembourser mais qui avaient fait sauter le plafond des dépenses autorisées. TF1| B. Dard