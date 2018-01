Emmanuel Macron reçoit Sebastian Kurz à l'Elysée

Le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu ce vendredi, à l’Elysée, le nouveau chancelier autrichien, Sebastian Kurz. Agé de 31 ans, ce dernier s'apprête à prendre la présidence de l'Union européenne. "Je vous demande de nous donner une chance et de nous juger sur nos actes", a déclaré le conservateur, devenu chancelier grâce à une alliance avec l'extrême droite autrichienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.