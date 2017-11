Emmanuel Macron s'implique dans la lutte contre les violences faites aux femmes

Dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la priorité pour Emmanuel Macron est d'aider ces dernières à porter plainte. En effet, seule une victime sur dix le fait. Le signalement en ligne a été mis en place dans le but de leur permettre de dénoncer leurs agresseurs sans avoir à se déplacer dans un commissariat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.