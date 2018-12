Emmanuel Macron : sa stature internationale écornée par la mobilisation des gilets jaunes

L'effet de la crise des gilets jaunes ne se limite pas à notre pays. L'image de l'Hexagone et celle de son président ont été clairement écornées par cette mobilisation. De Washington, à Rome, en passant par Ankara, certains dirigeants étrangers n'ont pas été très tendres avec Emmanuel Macron. Contrairement à d'autres chefs d'État européens, qui eux, n'ont pas encore réagi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.