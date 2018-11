Emmanuel Macron tente d'apaiser les tensions après le tweet ravageur de Donald Trump

Dans son avion le menant à Paris pour fêter les centenaires de l'Armistice, Donald Trump avait publié un tweet ravageur à l'encontre du président français. Il n'a pas du tout apprécié la suggestion d'Emmanuel Macron de mettre en place une armée européenne pour se protéger des Etats-Unis, de la Chine et de la Russie. Le chef d'Etat américain a également ajouté : "L'Europe devrait d'abord payer sa juste part dans l'Otan que les Etats-Unis subventionnent largement". Pour y répondre, Emmanuel Macron a usé de ses talents de diplomate en précisant que ce n'était juste qu'une mauvaise interprétation de la Maison Blanche. Il essaye de rattraper son coup en s'exprimant en anglais : "Nous avons besoin d'une plus grande capacité de défense européenne pour prendre notre part du fardeau". Les relations franco-américaines sont-elles menacées ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.