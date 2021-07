Emmanuel Macron va prendre la parole lundi soir pour évoquer la situation sanitaire

C'est le nerf de la guerre : la vaccination. L'exécutif veut la rendre obligatoire pour les personnels soignants, en première ligne face aux plus fragiles et chez qui le taux de vaccination plafonne autour de 60%. L'enjeu est d'éviter de nouveaux clusters dans les hôpitaux. Un projet de loi va bientôt être présenté en Conseil des ministres. Les récalcitrants devront payer une amende dont le montant reste encore à définir. Le ministère de la Santé compte se baser sur des textes existants pour les vaccins déjà obligatoires. Quant aux fonctionnaires, ils auront des centres spéciaux et des créneaux dédiés pour leur simplifier l'accès au vaccin. Autre piste pour convaincre plus de Français : l'extension du pass sanitaire dans les endroits qui accueillent du public et dans lesquels les distances ne peuvent pas être respectées. À ce stade, la jauge est à 1 000 personnes. Elle pourrait être fortement réduite. Avant son allocution, Emmanuel Macron présidera un Conseil de défense sanitaire. C'est à cet instant que les derniers arbitrages seront rendus.