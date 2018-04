Emmanuel Macron en "visite d’État" aux États-Unis

Emmanuel Macron se rend à Washington ce lundi 23 avril dans le cadre d'une "visite d'État". Dans son interview accordée à la chaîne américaine Fox News Sunday, il affirme qu'il ne fera rien qui pourrait contrarier son hôte. "Je ne suis pas celui qui doit juger et vous expliquer, à vous, les Américains, ce que devrait être votre président", a-t-il exprimé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.