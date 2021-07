Emmaüs : l’engagement des étudiants

70 ans d'une vie passée dans une maison de Montauban partent dans le camion Emmaüs. Avec les compagnons chargés du déménagement, il y a Thomas. Âgé de 21 ans, il est un étudiant bénévole qui les aide à transporter les meubles des parents d'un donateur. Cyril, 21 ans, est un autre stagiaire bénévole. Élève ingénieur à Central Paris, il passe un mois dans le centre Emmaüs de la ville. Il y aide au tri des dons. Quant à Nikita, lui aussi étudiant-bénévole, il participe à la réparation des jouets, des vélos, des électroménagers et le mobilier sous la supervision d'un autre compagnon. Ils sont six étudiants bénévoles au milieu de la communauté Emmaüs de Montauban. Installés dans des tentes, ils ont choisi de faire leur stage à Emmaüs plutôt qu'en entreprise. Un choix motivé par le désir de se sentir être utile. Les étudiants s'occupent aussi des enfants des compagnons ou des personnes hébergées en urgence, envoyées dans le centre par le 15. La communauté compte près de 200 compagnons qui vivent des dons des Français. Tous ceux qui préfèrent ainsi donner une autre vie aux objets dont ils n'ont plus besoin.