Émoi en Chine après le décès du médecin qui avait alerté sur le virus

Dans une Chine pétrifiée par l'épidémie, l'annonce du décès d'un homme a été vécue comme une étincelle. Elle a enflammé la colère contre le pouvoir central. Li Wenliang, un ophtalmologue de Wuhan, a été l'un des premiers à alerter sur le coronavirus fin décembre. Il avait alors été arrêté par les autorités chinoises et a succombé à la maladie jeudi.