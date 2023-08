Emotion à Lisieux : Un principal retrouvé mort dans son collège

Toute la journée, les habitants se sont relayés pour lui déposer des fleurs. Stéphane Vitel avait 48 ans, tous ici veulent lui rendre un dernier hommage avec souvent beaucoup d'émotions. Vendredi matin, il était un peu plus de six heures, Stéphane Vitel se prépare à partir en vacances avec sa famille, lorsqu'une alarme du collège se déclenche. Il décide alors de se rendre sur place, sa femme et ses enfants l'attendent dans la voiture à la sortie de l'établissement et les minutes défilent. Malgré les gestes de premiers secours, le principal n'a pas pu être réanimé. Les premiers éléments de l'enquête ont confirmé des traces d'effraction au sein de l'établissement. Ce qui ne surprend pas Jeanne Mailhos-Vitel, la femme du principal, persuadée qu'il y a eu un choc, une intrusion. Dans l'après-midi, la police judiciaire a continué son enquête, fouillant chaque buisson pour tenter de trouver des preuves. Impliqué et disponible, le principal a marqué les élèves et leurs parents. Une autopsie sera réalisée ce lundi 14 août et devrait apporter des réponses pour déterminer les causes du décès. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos