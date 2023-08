Émotion dans la ville de Bayonne

Les Bayonnais sont venus nombreux vendredi rendre hommage à Patrice, 46 ans, tué à mains nues lors des Fêtes de Bayonne. L’hommage est très sobre. Mais interrogés, les habitants prennent tous la parole avec la même colère devant cette agression qu’ils ne comprennent pas : "Ça ne ressemble pas du tout à l’esprit de Bayonne" ; "C’est inacceptable, parce que normalement, ce sont des moments de joie et de fête et que cela ne devrait pas arriver". C’est en plein cœur de la ville, devant son immeuble, que Patrice est agressé le soir du 26 juillet. Il rentre chez lui. Trois hommes urinent sur sa porte. Il leur demande d’arrêter. En réponse, il est roué de coups... violents. Patrice s’écroule. Dans le coma, il décède avant-hier, à l’hôpital. Les suspects se sont enfouis par une rue, juste à côté de l’immeuble. C’est là que les policiers perdent leur trace. Ils se sont fondus dans la foule. Ce soir-là, il y avait plus d’un millier de personnes dans les rues. C’était l’ouverture des fêtes de Bayonne. Les policiers lancent donc un appel à tous les témoins potentiels. Les autorités diffusent le portrait-robot d’un des agresseurs. Pour le moment, les trois suspects n’ont pas été identifiés. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Brousse