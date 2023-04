Émotion en Belgique après un accident spectaculaire

La catastrophe a été évitée de peu. Sur l'image, on voit une voiture lancée à 200 km/h, percutant un rond-point puis s'envole avant de s'encastrer dans un complexe sportif. Le véhicule a terminé sa course au milieu du gymnase. Le mur a été pulvérisé par la berline, alors qu'un match de basket-ball venait tout juste de se terminer. "Des jeunes filles avaient justement un entraînement et en onze secondes, elles sont entrées dans les vestiaires et l'impact a eu lieu", nous explique la bourgmestre de Flémalle, Sophie Thémont. "En l'espace de onze secondes, nous avons vraiment évité un drame", poursuit-elle. Les basketteuses ont été prises en charge par une cellule de crise. La voiture appartient à Sofiane Kiyine, un joueur du club belge de Louvain. Malgré la violence du choc, ses jours ne sont pas en danger, mais il souffre de nombreuses fractures. TF1 | Reportage L. Merlier, B. Guénais, S. Deshaies